Ferdi Kadıoğlu: Hocamız isterse orta saha oynarım Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 90+4'te Michy Batshuayi ile bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, "Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremedik, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum" dedi.

"Hocamız isterse orta saha oynarım"

24 yaşındaki futbolcu, "Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı" ifadelerini kullandı.