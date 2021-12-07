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    Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor da devreye girdi

    Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor da devreye girdi

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu yeni sözleşme teklifini düşünüyor. Henüz anlaşma olmaması üzerine Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 13:46
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    Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile Trabzonspor'un ilgilendiği öğrenildi.

    Yerel basında çıkan haberlere göre; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor.

    Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor da devreye girdi #1

    FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

    Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yetenekli oyuncu, Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmadı.

    İstanbul devinin teklifine henüz olumlu veya olumsuz yanıt vermeyen Ferdi Kadıoğlu'nun, bordo-mavili takımla da temas kurmaya sıcak baktığı belirtildi.

    Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor da devreye girdi #2

    TRABZONSPOR DEVREDE

    Aile tarafından Trabzon asıllı olan Ferdi Kadıoğlu ile temas kuran Abdullah Avcı'nın, kökenleri nedeniyle oyuncuyu Trabzonspor'da oynamaya ikna etmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.

    Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor da devreye girdi #3

    PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

    Bu sezon performansıyla alkış alan Ferdi Kadıoğlu, 21 maça çıkarken 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

    Oynadığı her mevkide teknik direktör Pereira'yı mahcup etmeyen genç oyuncunun, kararını vermekte acele etmeyeceği kaydedildi.

    Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor da devreye girdi #4

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