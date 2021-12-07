Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor da devreye girdi

Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor da devreye girdi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu yeni sözleşme teklifini düşünüyor. Henüz anlaşma olmaması üzerine Trabzonspor'un da devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile Trabzonspor'un ilgilendiği öğrenildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yetenekli oyuncu, Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmadı.

İstanbul devinin teklifine henüz olumlu veya olumsuz yanıt vermeyen Ferdi Kadıoğlu'nun, bordo-mavili takımla da temas kurmaya sıcak baktığı belirtildi.

TRABZONSPOR DEVREDE

Aile tarafından Trabzon asıllı olan Ferdi Kadıoğlu ile temas kuran Abdullah Avcı'nın, kökenleri nedeniyle oyuncuyu Trabzonspor'da oynamaya ikna etmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Bu sezon performansıyla alkış alan Ferdi Kadıoğlu, 21 maça çıkarken 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

Oynadığı her mevkide teknik direktör Pereira'yı mahcup etmeyen genç oyuncunun, kararını vermekte acele etmeyeceği kaydedildi.