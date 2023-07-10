Ferdi Kadıoğlu, ilk etapta Fenerbahçe'de kalmak istiyor Son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleriyle ismi anılan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'de kalmak istediği öğrenildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe'de 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrasında tüm gözler, takımın bir diğer yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.

Gösterdiği iyi oyunla sarı-lacivertli taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu, geleceği hakkında son kararını verdi.

Fenerbahçe'de devam edecek

Son dönemde Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcu, ilk etapta kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam etmek istiyor.

23 yaşındaki oyuncuyu kolay kolay bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon euronun üstünde bir teklif gelmemesi halinde Ferdi Kadıoğlu'nu takımdan göndermeyecek.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden futbolcu, sarı-lacivertli takıma 2018 yılında transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 48 resmi maça çıkan milli futbolcu 46 maça ilk 11'de başladı. Ferdi bu maçlarda 4 gol ve 5 asistle oynadı.