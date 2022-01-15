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    Ferdi Kadıoğlu: İstediğimiz bu değildi

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 21:40
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    Ferdi Kadıoğlu: İstediğimiz bu değildi

    Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmadaki performansı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Hocamız beni sol bek olarak oynattı. En iyimi ortaya koymaya çalıştım. Sonuç 1-1'di. İstediğimiz sonuç bu değildi. Kısa süredir yeni hocayla çalışıyoruz. Zaman içerisinde çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

    "POZİSYON ÜRETEMEDİK"

    Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Geliştirmemiz gereken noktalar var. Maç içerisinde pozisyon üretemedik çok fazla. Bu nokta üzerine çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Ferdi Kadıoğlu: İstediğimiz bu değildi #1


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