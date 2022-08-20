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    Ferdi Kadıoğlu, Jesus'u mest etti

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu sezon başı itibarıyla teknik direktör Jorge Jesus'un en çok güvendiği isimlerin başında geldi.
    • 20.08.2022 - 16:04
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    Ferdi Kadıoğlu, Jesus'u mest etti

    Fenerbahçe'de gelen her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla bu sezon da göz doldurmayı sürdürüyor.

    Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başaran milli futbolcu, denenen her sistemde formayı kapan ilk isim olmayı başardı.

    İsviçre çakısı gibi

    Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen Ferdi; hareketliliği, çevikliği ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle oynadığı hiçbir bölgede sırıtmadı.

    Geçen sezon başkan Ali Koç, sözleşmesini uzattığı oyuncusunun törende nasıl alternatifli bir isim olduğunu "İsviçre çakısı gibi, nereye koysan oynuyor." sözleriyle ifade etmişti.

    Ferdi Kadıoğlu, Jesus u mest etti #1

    Jesus'un ilk tercihi

    Sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev maçında sol bekte başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Ümraniyespor karşılaşmasında Osayi'nin yerine sağ bekte oynadı.

    Önceki gün Austria Wien mücadelesinde ise orta sahanın sağında Jorge Jesus'un ilk tercihi oldu.

    Bu sezon oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, hangi mevkide görev yaparsa yapsın performansıyla teknik direktörünün yüzünü kara çıkarmadı.

    Ferdi Kadıoğlu, Jesus u mest etti #2


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