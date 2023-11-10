Ferdi Kadıoğlu: Kendimize gelmeliyiz Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Ludogorets Razgrad'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

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Fenerbahçe'nin Ludogorets Razgrad'a 2-0 yenildiği UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçının ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe'nin yıldızı, "İki maç üst üste kaybettik. Kendimize gelmeliyiz. Biz güçlü bir takımız. Adana Demirspor maçına odaklanacağız. O maçta bir reaksiyon göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yusuf Akçiçek iyi oynadı"

17 yaşında ilk resmi maçına çıkan takım arkadaşı Yusuf Akçiçek ile ilgili gelen soruya Ferdi, "Yusuf Akçiçek için mutluyum. Bence iyi oynadı. Biz bir takımız. Beraber kaybedip, beraber kazanıyoruz. Performansıyla gurur duydum. Ben de elimden geleni veriyorum ama bu maç iyi değildim." cevabını verdi.