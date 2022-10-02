Ferdi Kadıoğlu: Maçı ilk yarı koparabilirdik

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor"

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi." dedi.

"Maçı ilk yarı koparabilirdik"

Ferdi ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.