- Haberler
- Futbol Haberleri
- Ferdi Kadıoğlu maçı tamamlayamadı! Ferdi Kadıoğlu'nun durumu nasıl?
Ferdi Kadıoğlu maçı tamamlayamadı! Ferdi Kadıoğlu'nun durumu nasıl?
- 16.11.2022 - 21:22
A Milli Takımımız, Diyarbakır'da özel karşılaşmada İskoçya ile karşı karşıya geldi ve maçta 1-0 öne geçti.
Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların stadı doldurduğu maç, yoğun yağışa rağmen temposunu azaltmadan devam ediyor.
Maçta ilk 11'de yer ala Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan ise kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu 33. dakikada kendini yere bıraktı.
Teknik heyet riske girmedi ve yerine Eren Elmalı'yı oyuna aldı. Bunun üzerine Ferdi'nin durumu gündeme getirildi.
Futbolseverler, "Ferdi Kadıoğlu'nun durumu nasıl?" sorusunu araştırmaya koyuldu.
Peki, Ferdi Kadıoğlu'nun durumu nasıl? İşte yanıtı...
Ferdi Kadıoğlu'nun durumu nasıl?
Diyarbakır’da İskoçya ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de çıkan Ferdi Kadıoğlu, maçın 33. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı.
Adalesini tutan Ferdi Kadıoğlu yapılan kontrollerin ardından maça devam edemedi. 23 yaşındaki sol bek yerini Trabzonsporlu Eren Elmalı’ya bıraktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.