Haberler

Futbol Haberleri

Ferdi Kadıoğlu maçı tamamlayamadı! Ferdi Kadıoğlu'nun durumu nasıl?

Ferdi Kadıoğlu maçı tamamlayamadı! Ferdi Kadıoğlu'nun durumu nasıl?

Dünya Kupası arası hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da İskoçya ile karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu ise sakatlandı ve devam edemedi. Peki,Ferdi Kadıoğlu'nun durumu nasıl?