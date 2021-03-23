Ferdi Kadıoğlu: Milli takım için dikkatlice düşünmek istiyorum

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda ve Türkiye'den gelen milli takım tercihine henüz yanıt vermedi. Başarılı kanat oyuncusu, biraz daha düşünmek istediğini ifade etti.

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine açıklamalarda bulundu.

"DİKKATLİCE DÜŞÜNMEK İSTİYORUM"

21 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında forma giyen Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, eylül ayında yaptığı açıklamada, “Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam." diyerek davet gönderdiğini ancak henüz olumlu yanıt alamadığını söylemişti.