Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi için "Henüz karar vermedim. Ama zor bir karar. Benim yapmam gereken sabırlı olup iyi düşünmek" dedi.

Ferdi Kadıoğlu, Antwerp maçı öncesi milli takım seçimi ile ilgili konuştu.

Kadıoğlu, Antwerp maçı öncesi açıklamalarda bulunurken, "Güzel bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek bizim için güzel olacak. Umarım yarın kazanırız." dedi.

Oynadığı mevki için ise genç oyuncu, "Şu anda bu pozisyonda oynuyorum. Yeni hocamızla yeni bir formasyonla oynuyoruz. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Bence iyi oynuyorum. Hocamız nereye koyarsa orada oynarım." ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR KARAR”

Milli takım tercihinin sorulması üzirine de Ferdi Kadıoğlu, "Tabii ki zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme ihtimalim var. Henüz karar vermedim. Ama zor bir karar. Benim yapmam gereken sabırlı olup iyi düşünmek. Verdiğimde zaten herkes görecektir." açıklamasını yaptı.

Trabzonspor maçında hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Kadıoğlu, "Son maçta hayal kırıklığına uğradık. Ama şu anda bunu değiştiremeyiz. Şimdi önümüze Avrupa Ligi maçına odaklanmalıyız. Önemli bir maç." diye konuştu.

Ferdi Kadıoğlu: Milli takım seçimi zor bir karar VİDEO

