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Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini düşünmüyor

Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini düşünmüyor

Kadıoğlu'nun milli takım tercihi merakla bekleniyor. Ancak genç yıldız, şimdilik bunu rafa kaldırdı. Ferdi, tamamen Fenerbahçe’ye ve takımını zirvede tutmaya odaklandı.