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    Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini düşünmüyor

    Kadıoğlu'nun milli takım tercihi merakla bekleniyor. Ancak genç yıldız, şimdilik bunu rafa kaldırdı. Ferdi, tamamen Fenerbahçe’ye ve takımını zirvede tutmaya odaklandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 12:03
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    Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini düşünmüyor

    Ferdi Kadıoğlu’nun Türkiye, Hollanda ve Kanada arasından yapacağı milli takım tercihi merakla bekleniyor.

    Ancak genç yıldız şimdilik bunu düşünmüyor. Ferdi, tamamen Fenerbahçe ’ye ve takımını zirvede tutmaya odaklandı.

    PERFORMANSI BEĞENİLİYOR

    Başarılı oyuncu, Samandıra’da gösterdiği performansla Pereira’nın yüzünü güldürüyor.

    Genç futbolcunun, önümüzdeki ay oynanacak milli maçlar öncesinde kararını vermesi bekleniyor.

    Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini düşünmüyor #1

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