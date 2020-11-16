- Haberler
- Futbol Haberleri
- Ferdi Kadıoğlu milli takımda sakatlandı
Ferdi Kadıoğlu milli takımda sakatlandı
Hollanda U21 Milli Takımı’nda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 13:08
- Güncelleme : 16.11.2020 - 13:43
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle Hollanda U21 Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
HOLLANDA-BELARUS MAÇINDA DA FORMA GİYEMEDİ
Ferdi, Avrupa U21 Şampiyonası'nda dün oynanan Hollanda-Belarus maçında da forma giymemişti.
Hollanda, mücadeleyi Kaj Sierhuis (3) ve Myron Boadu'nun (2) golleriyle 5-0 kazanmıştı. Hollanda U21 Milli Takımı, G Grubu'nda oynadığı 9 maçı da kazanarak 27 puanla lider durumda bulunuyor.