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    Ferdi Kadıoğlu milli takımda sakatlandı

    Hollanda U21 Milli Takımı’nda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 13:08
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:43
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    Ferdi Kadıoğlu milli takımda sakatlandı

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle Hollanda U21 Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

    HOLLANDA-BELARUS MAÇINDA DA FORMA GİYEMEDİ

    Ferdi, Avrupa U21 Şampiyonası'nda dün oynanan Hollanda-Belarus maçında da forma giymemişti.

    Hollanda, mücadeleyi Kaj Sierhuis (3) ve Myron Boadu'nun (2) golleriyle 5-0 kazanmıştı. Hollanda U21 Milli Takımı, G Grubu'nda oynadığı 9 maçı da kazanarak 27 puanla lider durumda bulunuyor.

    Ferdi Kadıoğlu milli takımda sakatlandı #1

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