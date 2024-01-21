Ferdi Kadıoğlu: Rakibe bakmaksızın lideriz

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Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, açıklamalarda bulundu.

"Sonuç itibarıyla rakibe bakmaksızın lideriz"

Ferdi Kadıoğlu, şunları dedi:

Gereksiz bir puan kaybı yaşadık. Duran toptaki pozisyonda biraz daha akıllı, dikkatli olmalıydık. Sonuç itibarıyla rakibe bakmaksızın lideriz. Kendimize odaklanmalı ve çarşamba günkü maça odaklanmalıyız.

"Takım arkadaşlarıma güveniyorum"

Ferdi Kadıoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Futbol böyle. Bazı maçlarda puan kaybeder, bazı maçlarda kazanırsınız. Elbette hatalı yerleri değerlendireceğiz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız.