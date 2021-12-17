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    Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

    Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

    Ferdi Kadıoğlu'nun dün akşamki antrenmanda sakatlandığı ve ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 12:08
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    Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber geldi.

    Sarı-lacivertlilerde bu sezonun istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

    Ferdi Kadıoğlu sakatlandı #1

    5-6 HAFTA YOK

    Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Kadıoğlu'nun sonucu, çekilecek MR sonrası belli olacak.

    22 yaşındaki futbolcunun 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Ferdi Kadıoğlu sakatlandı #2

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