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Ferdi Kadıoğlu sakatlandı
Ferdi Kadıoğlu'nun dün akşamki antrenmanda sakatlandığı ve ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi.
- DHA
- 17.12.2021 - 11:58
- Güncelleme : 17.12.2021 - 12:08
Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde bu sezonun istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.
5-6 HAFTA YOK
Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Kadıoğlu'nun sonucu, çekilecek MR sonrası belli olacak.
22 yaşındaki futbolcunun 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.