Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlattı Brighton'a transferinin ardından antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu iyileşti. Milli futbolcu ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurmuştu.

24 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak 5 milyon euro bonus bedeli ödeneceği de duyurulmuştu.

YENİ KARİYERİ ŞANSSIZ BAŞLADI

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası ise talihsiz başlamıştı. Milli futbolcunun antrenman sırasında uyluğu yaralanmıştı.

Sakatlık nedeniyle milli takıma katılamayan 24 yaşındaki futbolcunun son durumu sevindirdi.

MAÇ KADROSUNA GİRECEK

The Athletic'in haberine göre; Sakatlığını atlayan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Ipswich ile oynayacağı maçın kadrosuna girebilecek.

The Athletic'e konuşan milli futbolcu, şunları dedi:

Takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Ipswich maçının kadrosunda olmayı umut ediyorum.