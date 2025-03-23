Ferdi Kadıoğlu, sevgilisine evlilik teklifi etti

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Kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdüren milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, önemli bir karara imza attı.

Ferdi, yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı 28 yaşındaki Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij'e evlilik teklifi etti.

"SONSUZ KADAR VE DAİMA"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan başarılı futbolcu, "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

AMELİYAT OLMUŞTU

Brighton'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat olmuştu.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, "İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim" notunu eklemişti.

8 MAÇA ÇIKTI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerek, 445 dakika süre aldı.