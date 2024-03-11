Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de ilk golünü attı Fenerbahçe'de Pendikspor maçında ağları sarsan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

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Fenerbahçe'nin istikrarlı isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligdeki ilk golünü Pendikspor ağlarına yolladı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde oynadığı 29 maçın 28 tanesinde süre alan ve bu maçların tamamına ilk 11'inde başlayan Kadıoğlu, Pendikspor karşısında takımının 3'üncü golünü kaydetti.

Avrupa'da 2 gol atmıştı

Milli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 1'er gol kaydetmişti.

Pendikspor karşısında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.