Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de ilk golünü attı
ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin istikrarlı isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligdeki ilk golünü Pendikspor ağlarına yolladı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde oynadığı 29 maçın 28 tanesinde süre alan ve bu maçların tamamına ilk 11'inde başlayan Kadıoğlu, Pendikspor karşısında takımının 3'üncü golünü kaydetti.

Avrupa'da 2 gol atmıştı

Milli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 1'er gol kaydetmişti.

Pendikspor karşısında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.