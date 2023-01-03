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    Ferdi Kadıoğlu: Top oynamak neredeyse imkansızdı

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider olduğu maçın ardından, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.
    • 03.01.2023 - 23:22
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    Ferdi Kadıoğlu: Top oynamak neredeyse imkansızdı

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

    "Top oynamak neredeyse imkansızdı"

    Saha şartlarının zor olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Saha şartları da zorlayıcıydı. Top oynamak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden daha çok havadan oynadık. Geri dönüp 3 puan aldığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

    Ferdi Kadıoğlu: Top oynamak neredeyse imkansızdı #1

    Mutluyum, derbide oynayacağım

    Derbiyi değerlendiren Ferdi, "Galatasaray maçı çok önemli olacak. Mutluyum, derbide oynayacağım. 1 sarı kart daha görsem cezalı olacaktım. Sıkı çalışıp, iyi bir anlayışla sahada olacağız." dedi.

    Ferdi Kadıoğlu: Top oynamak neredeyse imkansızdı #2


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