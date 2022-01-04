Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe yeni sözleşme için anlaştı mı?

Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe yeni sözleşme için anlaştı mı?

Fenerbahçe'de milli takımı seçen Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği gündeme geldi. Performansı ile göz dolduran oyuncu için, "Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mı?" sorusu gündeme taşındı.

Heyecanlı ve nefes kesen karşılaşmalara sahne olan Süper Lig, transfer hamleleriyle gündeme geliyor.

Devre arasının başlaması ile birlikte takımlar transfer için düğmeye basarken, Fenerbahçe ise hala teknik direktörünü bulamadı.

Sarı-lacivertli camianın önceliği bir teknik direktör almak ancak bunun dışında da golcü arayışı ve sözleşmesi biten oyuncularla ilgili sıcak dakikalar yaşanıyor.

Sözleşmesi sona eren ve takımda kalmalarına kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer, taraftarların radarına girdi.

Berke Özer'le büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için hamlelerini artırmaya devam ediyor.

Peki, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mı? İşte yanıtı...

FERDİ KADIOĞLU VE FENERBAHÇE ANLAŞTI MI?

Sabah'ın haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

5 yıllık yeni kontratın resmi açıklaması önümüzdeki günlerde yapılacak. Ferdi'nin maaşı da ikiye katlanacak ve yıllık 15 milyon TL civarında bir kazanç sağlayacak.

MİLLİ TAKIMI SEÇTİ

Ferdi Kadıoğlu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

Öte yandan Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.