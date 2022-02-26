Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun çekilen MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2'nci derece zorlanma bulguları saptandı.

Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Genç oyuncunun son durumuyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi.

22 yaşındaki kanat oyuncusunun çekilen MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2'nci derece zorlanma bulguları saptandı.

Sarı Laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır. Tedavi başlatılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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En az 15 gün sahalardan uzak kalacak olan Ferdi, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Haziran 2022'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Ferdi, bu sezon Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 30 resmi maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.