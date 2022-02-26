Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
545.373
-0.72%
BTXN Coin
39.73
1.22%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 9 C
    Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

    Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

    Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun çekilen MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2'nci derece zorlanma bulguları saptandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 19:21
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 19:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Genç oyuncunun son durumuyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi.

    22 yaşındaki kanat oyuncusunun çekilen MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2'nci derece zorlanma bulguları saptandı.

    Sarı Laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır. Tedavi başlatılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

    Ferdi Kadıoğlu ndan Fenerbahçe ye kötü haber #1

    EN AZ 2 HAFTA YOK

    En az 15 gün sahalardan uzak kalacak olan Ferdi, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Haziran 2022'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Ferdi, bu sezon Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 30 resmi maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Sinop'un mavi denizi çamurla kaplandı
    Gündem

    Sinop'un mavi denizi çamurla kaplandı

    Görüş Bildir