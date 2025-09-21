Ferdi Kadıoğlu'ndan harika performans: Maçın adamı seçildi!

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, Tottenham karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

10 AY SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

İngiliz ekibindeki ilk sezonunun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Ferdi, bu sezon yeniden kadroya dönmüştü.

Milli futbolcu, böylelikle Tottenham karşılaşmasıyla 10 ay sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

85 dakika forma giyen Ferdi, müthiş bir oyun ortaya koydu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Maç boyunca etkili bir sol bek performansı ortaya koyan Ferdi, gol veya asist yapmamış olmasına rağmen taraftar oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

Geçirdiği sakatlığın ardından formasına yavaş yavaş ısınan Ferdi Kadıoğlu, yükselişine devam ediyor.