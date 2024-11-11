Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Sakatlığı nedeniyle en az 1 ay yok

Haber Merkezi

Yaz transfer döneminde 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den ayrılan ve İngiliz ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu'nun şanssızlığı devam ediyor.

Premier Lig takımına transfer olduğu ilk günlerde sakatlık geçiren ve bir süre formasından uzak kalan milli futbolcu aynı talihsizliği yeniden yaşandı.

Son olarak Manchester City ile oynanan lig maçında forma giyemeyen savunma oyuncusunun son durumu belli oldu.

1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

NTV'nin haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

Milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

8 MAÇTA 2 GOL ATTI

30 milyon euro piyasa değerindeki oyuncu, Brighton formasıyla 8 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.