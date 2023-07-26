Ferdi Kadıoğlu'ndan Zimbru'ya jeneriklik gol Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Zimbru'ya karşı oynadığı ilk maçta Ferdi Kadıoğlu, harika bir gole imza attı.

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Süper Lig'e iddialı transferlerle hazırlanan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Ön Eleme maçında Zimbru ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlilerin ilk golü Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Ferdi'den 90'da gol

Ferdi Kadıoğlu ayakta alkışlanacak bir gole imza attı. Genç futbolcu ceza sahası dışarından falso ile 90'a vurdu.

"Değeri 25 milyon euro oldu" yorumları yapıldı

Bu golden sonra sosyal medyada "Ferdi'nin değeri 25 milyon euro oldu" paylaşımları yapıldı.



(Görüntüler S Sport’tan alınmıştır)