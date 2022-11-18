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    Ferdi Kadıoğlu'nun babası: Oğlumun önceliği Fenerbahçe

    Fenerbahçe'de sezona damga vuran isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu'nun ismi Avrupa'nın dev takımlarıyla anılıyor. Babası da konuyla ilgili açıklama yaptı.
    • 18.11.2022 - 09:25
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    Ferdi Kadıoğlu'nun babası: Oğlumun önceliği Fenerbahçe

    Fenerbahçe 'de bu sezon gerek sol bekte gerekse sağ bekte ortaya koyduğu performansla takımın en önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu’nun sergilediği çıkış ile birlikte Avrupa’dan talipleri de artıyor.

    Hürriyet'in haberine göre; Hemen hemen her gün Avrupa’nın önemli bir kulübünün kendisini istediği yönünde iddialar ortaya atılan Ferdi için babası Feyzullah Kadıoğlu’nun yönetime ve yakın çevresine tüm Fenerbahçelileri rahatlatan açıklamalar yaptığı öğrenildi.

    Ferdi Kadıoğlu nun babası: Oğlumun önceliği Fenerbahçe #1

    "Oğlumun önceliği Fenerbahçe'nin başarısı"

    Milan ve Napoli’nin kendisi ile temasa geçtiğini belirten Feyzullah Kadıoğlu “Bunlar güzel şeyler ancak oğlumun birinci önceliği Fenerbahçe. Bu yüzden tamamen Fenerbahçe’nin başarısına ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Ferdi’nin Kim Min Jae gibi her koşulda Avrupa’ya gitmek gibi bir kariyer planlaması yok. Önceliği Fenerbahçe’nin başarısı. Sezon sonu şampiyonluk yaşar, Avrupa’dan gene ciddi teklifler gelirse, Fenerbahçe de ‘Git’ derse ancak o zaman durum değerlendirmesi yapılır.” dediği ifade edildi.

    Ferdi Kadıoğlu nun babası: Oğlumun önceliği Fenerbahçe #2

    Milli maçta sakatlandı

    A Milli Takım ile İskoçya'nın kozlarını paylaştığı maçta Ferdi Kadıoğlu sakatlandı. Maça 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, 34. dakikada sakatlığı sebebiyle kenara geldi. Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna dahil olan isim oldu.

    Ferdi Kadıoğlu nun babası: Oğlumun önceliği Fenerbahçe #3


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