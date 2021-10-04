Ferdi Kadıoğlu'nun babası Stefan Kuntz'a yanıt verdi

"Ferdi Kadıoğlu'nun Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" diyen Kuntz'a, baba Feyzullah Kadıoğlu kimlik kartıyla yanıt verdi.

Stefan Kuntz'un basına konuşmasında söylediği sözler gündem oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun Türk vatandaşlığı için başvurması gerektiğini söyleyen Stefan Kuntz, şunları kaydetmişti: "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir."





Bu sözler üzerine Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan ise çarpıcı bir paylaşım geldi. Oğlunun T.C. kimliğini paylaşan Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı, gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.