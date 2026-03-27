Ferdi Kadıoğlu'nun galibiyeti getiren golünden önce rekor kırıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

2 yıl önce Almanya'yı 3-2 yendiğimiz dostluk maçında ağları bulan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlı formayla ilk resmi golünü Romanya'ya attı.

20 PASTA GOL GELDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da ülkemizi temsil eden 26 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada Türkiye'nin ilk isabetli şutunu ağlarla buluştururken, Milli Takım'ın 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek için çıkılan yolda umudumuzu sürdürdü.

Ferdi Kadıoğlu'nun Romanya ağlarına gönderdiği golden önce 20 isabetli pas yapan A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde attığı bir golden önceki en yüksek sayısına ulaştı.

ARDA YAZAR, BİZ GÜLER'İZ

Ferdi'nin golünde şık pası hayran bırakan Arda Güler, Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın son 7 maçında tabelaya 5 gollük katkı sağladı.

1 kez ağları sarsan 20 yaşındaki yetenek, 4 asist yaptı. Arda, Gürcistan (1), Bulgaristan (2) ve Romanya (1) sınavlarında asist yaparken, Bulgarlar'ı 1 defa avladı.

19 Kasım 2022'den bu yana Ay-Yıldızlı formayı giyen Arda, 27 maçta 6 gol-7 asiste ulaştı ve o tarihten bu yana en fazla asist yapan isim durumunda.