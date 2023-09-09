Ferdi Kadıoğlu'nun sahalara dönüş tarihi

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UEFA Konferans Ligi play-off turunda Kadıköy'deki Twente maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, rövanşta ve ligdeki Ankaragücü müsabakasında forma giyememişti.
Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu'nun geri dönüş tarihi de belli oldu.
Bir aksilik yaşanmaması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun milli ara sonrası hazır hale geleceği öğrenildi.
Emre Mor da iyileşti
Öte yandan Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Emre Mor saha çalışmalarına başladı.
Miha Zajc takıma katılırken, Umut Nayir'in de sakatlığının kısa süre içerisinde geçmesi bekleniyor.