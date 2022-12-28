Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Ferdi Kadıoğlu, transferin gözde oyuncusu haline geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bazı isimler öne çıkıyor.

Sezon başından beri birçok defans oyuncusuyla maça başlayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un değişmeyen iki oyuncusundan biri Ferdi Kadıoğlu oldu.

A Milli Takımı için de ter döken genç futbolcu, şimdiden birçok Avrupa devinin radarına girdi.

Özellikle İtalyan devleri Napoli, Inter ve Milan genç futbolcuyu her maç izletiyor.

Yüksek teklif bekleniyor

İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Ajax'ın genç futbolcuya ilgisi yönetimi sevindiriyor.

Yönetim devre arası Ferdi'yi bırakmak istemese de 25 milyon euro üstü gelecek teklife sıcak bakıyor.

Evlenme kararı aldı

Kendini sürekli geliştiren Kadıoğlu, özel hayatıyla da ilgili önemli bir imzaya hazırlanıyor.

Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij ile 2023 yılında dünyaevine giriyor.