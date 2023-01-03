Sezonun en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi karşılıklı atışmaların fitilini Ferdi Kadıoğlu yaktı.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçından önce derbi hakkında futbolcuların konuşmasını yasakladı.

Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu ise yaptığı hareketle aklının derbide olduğunu gösterdi.

6 işareti yaptı

Takım koşusu esnasında kameralara yansıyan genç futbolcu, parmaklarıyla 6 işareti yaparak derbi öncesi 6-0'lık derbi zaferini hatırlattı.

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında kart görürse cezalı duruma düşecek.

Ferdi'den Galatasaray'a derbi göndermesi VİDEO