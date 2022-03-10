Ferhat Gündoğdu: Hakemlerin suç örgütleriyle ilgisi yok

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündeme bomba gibi düşen 12 hakemin görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek yer almamıştı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Güntekin Onay'ın konuğu olarak beIN SPORTS ekranlarında konuştu.

"OPERASYON KELİMESİNİ KULLANMAYALIM"

İşte öne çıkan sözleri:

"Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma."

"4 AYLIK SÜREÇTE GÖZLEMLEDİK"

"Türk futbolunda bir değişim için bir proje üretmek gerekiyordu. Plan ve program yaptık. Yönetime sunduk ve onay aldık. 4 ay boyunca herkese süre tanıdım. Kurulumda çalışma arkadaşlarım da dahil. Bunu kendilerine de söyledim. Eğer Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve kalite de sorgulanıyorsa, ne yapmak gerekiyorsa, onları sorguladık. Bu mantıkla başladık. 4 aylık sürede hakem arkadaşları çok ince bir çalışmayla gözlemledik. 8 Mart günü kararımızı hayata geçirdik. Son 48 saatte yaşananları gördüğümde ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum."





"HAKEMLERİN SUÇ ÖRGÜTLERİYLE ALAKASI YOK"

"4 aylık çalışmanın özellikle son 2 aylık dönemindeki ölçütler belirleyici oldu. Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir.

Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek, kurumun üstünde davranmaya başladılar. Statülerinden dolayı hakemlik sistemi olumsuz etkilenmeye başladı. Davranışlarında hür olmayan bir hakem, asla doğru karar veremez. Hakemlerden beklenen, rahat ve hür karar vermeleridir."