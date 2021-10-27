Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında? MHK Ferhat Gündoğdu'ya emanet!

Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin ardından TFF, yeni MHK Başkanı arayışına girdi. Bu arayış kısa sürdü ve TFF, MHK'nın yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir?

Son zamanlarda yaşanan hakem hataları gündemden düşmezken, Serdar Tatlı istifa etti.

Serdar Tatlı'nın ani istifası herkesi şaşırtırken, MHK'nin yeni başkanının kim olacağı merak edilmeye başlandı.

TFF bu konuyla ilişkin bugüne kadar net bir açıklama yapmazken, gündeme birçok isim getirildi.

Bu isimlerin hiçbiri doğru çıkmadı ve TFF, MHK'nın yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğu ve bugüne kadar nerelerde görev aldığı merak edilmeye başlandı.

Futbolseverler, "Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar....

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer aldı.

Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor.

Gündoğdu asker kökenli isimlerden birisidir ve Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirmiştir.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapan Gündoğdu, Atatürk Üniversitesi'nde master yaptı.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde doktorasını tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

İŞTE MHK ÜYELERİ

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu