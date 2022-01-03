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- Ferhat Gündoğdu: Topun oyunda kalma süresini artıracağız
Ferhat Gündoğdu: Topun oyunda kalma süresini artıracağız
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Ortalama 53 dakika olan topun oyunda kalma süresini artırmak istiyoruz. Bu konuda takımlar ve futbolcuların bize yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 14:48
- Güncelleme : 03.01.2022 - 15:10
Merkez Hakem Kurulu Hakem Gelişim Programları çerçevesince 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi OK Kış Semineri 2-7 Ocak 2022 tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK Kış Semineri'nde açıklamalarda bulundu.
Ferhat Gündoğdu: Topun oyunda kalma süresini artıracağız İZLE
"TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"
Hakemlerin sıkça eleştirildiği son dönemde, dönüşümün içerisinde olduklarını belirten Gündoğdu, "Ortalama 53 dakika olan topun oyunda kalma süresini artırmak istiyoruz. Bu konuda takımlar ve futbolcuların bize yardımcı olmalarını istiyoruz." açıklamasında bulundu.