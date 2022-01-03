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Ferhat Gündoğdu: Topun oyunda kalma süresini artıracağız

Ferhat Gündoğdu: Topun oyunda kalma süresini artıracağız

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Ortalama 53 dakika olan topun oyunda kalma süresini artırmak istiyoruz. Bu konuda takımlar ve futbolcuların bize yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.