Fernandao'da doping tespit edildi

Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski golcüsü Fernandao'nun, yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı.

Brezilya Serie B ekibi Goias'ta forma giyen Fernandao'nun sözleşmesi feshediliyor. Nedeni ise oyuncunun doping testinin pozitif çıkması.

Ülkemizde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı oyuncunun yasaklı madde kullandığı tespit edildi.

"İNTERNETTEN VİTAMİN ALMIŞ"

Konu hakkında bir açıklama yapan kulüp başkanı Paulo Rogerio Pinheiro, "Fernandao'nun doping yaptığı tespit edildi ve onunla sonrasında finansal bir anlaşmaya varamadık. Ortalama üstü bir oyuncu, eğer Serie A'da olsaydık takımda kalırdı. Onun durumunu anlıyorum, kapı açık. Doping durumu bittiğinde ve tekrar Serie A'da olduğumuzda, Goias'ın kapıları ona açık. Yaptığı şey saçmaydı, internetten vitamin alıp bize haber vermeden almış. Umarım az ceza alır." ifadelerini kullandı.

MEN CEZASI DA YOLDA

Oyuncunun kaç maç men cezası alacağı ise henüz bilinmiyor.