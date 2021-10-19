Fernando Muslera alkış aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçında performansı nedeniyle Fernando Muslera'yı tebrik etti.

Bu sezon kurtardıklarından çok yediği gollerle alışılmadık bir performans sergileyen Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasında bir hayli başarılıydı.

URUGUAYLI ELDİVEN ALKIŞ ALDI

Rakibin dalga dalga geldiği anlarda kalesinde sağlam duran Uruguaylı eldiven, bu sefer alkışı aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 90 dakikanın bitiminde 35 yaşındaki kalecisini tebrik etti.



