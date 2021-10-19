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    Fernando Muslera alkış aldı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçında performansı nedeniyle Fernando Muslera'yı tebrik etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 13:38
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    Fernando Muslera alkış aldı

    Bu sezon kurtardıklarından çok yediği gollerle alışılmadık bir performans sergileyen Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasında bir hayli başarılıydı.

    URUGUAYLI ELDİVEN ALKIŞ ALDI

    Rakibin dalga dalga geldiği anlarda kalesinde sağlam duran Uruguaylı eldiven, bu sefer alkışı aldı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 90 dakikanın bitiminde 35 yaşındaki kalecisini tebrik etti.

    Fernando Muslera alkış aldı #1

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