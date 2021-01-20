Euro
8.9849
-0.8%
Dolar
7.4142
-0.68%
Altın
445.62
0.89%
Borsa
1.569
0.28%
Bitcoin
252.630
-9.78%
EXEN Coin
18.94
-7.83%
4ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 4 C
    Fernando Muslera aylar sonra sahada

    Fernando Muslera aylar sonra sahada

    Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra tekrar ilk 11'de...
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 19:07
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 19:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.

    Fernando Muslera, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum ve yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım." ifadelerini kullandı.

    Fernando Muslera aylar sonra sahada #1

    220 GÜN SONRA SAHADA

    Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, tam 220 gün sonra takımdaki yerini alacak.

    Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini duyurmuştu.

    Galatasaray'da ayrıca Sofiane Feghouli ve Ryan Babel de tekrar ilk 11'e geri döndü.

    Fernando Muslera aylar sonra sahada #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir