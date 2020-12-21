Fernando Muslera: Bence ocak ayında döneceğim

Geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Haziran'da oynanan Rizespor-Galatasaray maçında Skoda ile çarpışan Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı.

O tarihten bu yana sahalardan uzak kalan tecrübeli kaleci, ocak ayında sahalara döneceğini söyledi.

Uruguaylı kalecinin sözleri şu şekilde:

"Gerçek şu ki çok iyi çalışıyoruz. Ciddi bir sakatlık geçirdim ve iyileşme sürecim biraz uzun sürdü. Bazı noktaları güçlendirme aşamasındayız. Antrenmandan birkaç görüntüyü de sosyal medya hesaplarımdan palaştım. Tam olarak ne zaman döneceğimi henüz bilmiyorum. Umarım ocak ayında oynamaya başlayabilirim ama kesin bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok uzun bir süre sonra sahaya çıktığınızda dikkatli olmanız gerekir."





"HER HAREKETİ YAPABİLİYORUM"

"Aslında neredeyse her hareketi yapabiliyorum. Bazı hareketleri yaparken hafif rahatsızlık duysam da oldukça iyi hareket ediyorum. Ama başka sakatlıklara yol açmamak için oldukça dikkatli hareket etmeye özen gösteriyorum."

"BENCE OCAK AYINDA OYNAYACAĞIM"

"Bence ocak ayında oynamaya başlayacağım ancak gerçek şu ki size kesin bir tarih veremem. Ocak ayında yüzde yüz hazır olacağım. Mart ayına kadar çok sayıda maç yapacağız. Hocam Celso ile konuşacağız ve Galatasaray için en iyi seçenek neyse onu gerçekleştireceğiz."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA: ÖZEL TEDAVİYE ALINDI

Muslera'nın bu açıklamalarının ardından çıktığı ilk antrenmanda ağrı hissettiği duyuruldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen Fernando Muslera’nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edilmektedir. Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır."

