Fernando Muslera: Birkaç maçımız kaldı

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yı Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'in golleriyle 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, puanını 77 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslea, Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ MAÇIMIZ KALDI"

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, şunları dedi:

Çok mutluyuz yaptığımız işten dolayı, gösterdiğimiz performanstan dolayı. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. İçeride ve dışarıda bize inanılmaz yardımcı oluyorlar. Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz. Herkes çok iyi performans gösterdi. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyorum.

"TAKIM SAVUNMASINI DA TEBRİK ETMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'ın iç sahada 40 yıl sonra üst üste 5 maç kalesini gole kapatmasının hatırlatılması üzerine Fernando Muslera, şu ifadeleri kullandı:

40 yıl sonra bu da bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Takımlar bize karşı bekledikleri için daha da önemli. Bir rekor daha kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz.