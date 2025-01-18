Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ın maç sayısına ulaştı

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Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Hatayspor'un golü 28. dakikada Cemali Sertel'den geldi. Galatasaray'ın golünü 56. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Bu müsabakayla ise Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera önemli bir başarı elde etti.

REKORU EGALE ETTİ

Muslera, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla maça çıkan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etti.

Uruguaylı file bekçisi, Hatayspor karşısında 428. kez sarı-kırmızılı formayı giyerek Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz ile maç sayısını eşitledi.