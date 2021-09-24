Fernando Muslera: Burası Galatasaray birlikte çıkacağız

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera kötü gidişatı durdurmak için takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak oyuncuları motive etti.

Sezon başında yapılan geniş çaplı kadro operasyonuna rağmen, beklenen başarının şimdilik çok uzağında kalan Galatasaray 'da, teknik patron Fatih Terim de oyuncular da pes etmiyor.

Ligde 4 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı futbolcuların, 3-0'lık Kayserispor yenilgisi sonrası soyunma odasında omuz omuza verdiği öğrenildi.

MUSLERA'DAN MOTİVASYON KONUŞMASI

Bu birlik beraberlik havasında, takım kaptanı Fernando Muslera'nın yaptığı konuşmanın büyük rol oynadığı da gelen haberler arasında.

Kadrodaki en eski oyuncu olan Uruguaylı eldivenin, "İsim isim saymaya gerek yok. En başta benden başlayarak hepimiz kötüyüz. İşleri bu hale getiren biziz. Bize güvenen ve destek veren herkesi çok üzdük." dediği kaydedildi.

"BURASI GALATASARAY"

Muslera, "Burası Galatasaray. Biz burada daha kötü günlerden çıkmasını da başardık. Yine yaparız. Antrenmanlarda, maçlarda çok daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız. Üstelik bunu yine hep beraber başaracağız. Bu takımı buradan biz çıkaracağız" dediği bildirildi.

Bu sırada kenetlenen tüm futbolcuların, Muslera'nın konuşmasını alkışladığı öğrenildi.