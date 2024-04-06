Fernando Muslera: Çıkıp oynamak için buradayız Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa hakkında "Çıkıp oynamak için buradayız diğer takımlar için yorum yapmıyorum" dedi.

ensonhaber.com

2023 Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım Süper Kupa’yı ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’da oynayacaktı fakat organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ortak kararıyla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

TFF daha sonra 21 Şubat 2024'teki paylaşımında, kupanın Şanlıurfa’da oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Bu derbi öncesinde Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Çıkıp oynamak için buradayız diğer takımlar için yorum yapmıyorum"

Muslera, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça çıkma kararıyla ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı:

Mutluyuz. Çok iyi bir şekilde çalıştık ve hazırlandık. Yarın çıkıp oynamak için buradayız diğer takımlar için yorum yapmıyorum.

Mutlu olduklarını belirten Muslera, şunları dedi: