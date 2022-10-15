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    Fernando Muslera: Çok da ciddiye almaya gerek yok

    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 15.10.2022 - 22:31
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    Fernando Muslera: Çok da ciddiye almaya gerek yok

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

    Fernando Muslera, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

    "İlk yarıda çok iyi oynadılar"

    Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken, rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar. İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar." dedi.

    "Çok da ciddiye almaya gerek yok"

    Sarı-kırmızılı takımın kaptanı ayrıca, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.


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