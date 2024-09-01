Fernando Muslera, Deniz Eren Dönmezer'i teselli etti Galatasaray'dan 5 gol yiyen Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer sosyal medyada gündem olurken, genç eldivene maç sonunda Fernando Muslera moral verdi.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 2'de 2 yapan, Şampiyonlar Ligi'nden ise elenen Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıktı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı hakemi Kadir Sağlam yönetti.

Sarı-kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

TESELLİYİ MUSLERA VERDİ

Ayrıca maçta hatalı goller yiyen Adana Demirspor'un genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer ise sosyal medyada gündem olurken, maç sonunda teselliyi ligin en tecrübeli eldiveni Fernando Muslera verdi.

Genç meslektaşına moral veren Uruguaylı kalecinin bu görüntüsü viral oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)