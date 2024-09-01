Fernando Muslera, Deniz Eren Dönmezer'i teselli etti
Haber Merkezi

Süper Lig'de 2'de 2 yapan, Şampiyonlar Ligi'nden ise elenen Galatasaray, deplasmanına çıktı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı hakemi Kadir Sağlam yönetti.

Sarı-kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

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TESELLİYİ MUSLERA VERDİ

Ayrıca maçta hatalı goller yiyen Adana Demirspor'un genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer ise sosyal medyada gündem olurken, maç sonunda teselliyi ligin en tecrübeli eldiveni verdi.

Genç meslektaşına moral veren Uruguaylı kalecinin bu görüntüsü viral oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)