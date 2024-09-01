Fernando Muslera, Deniz Eren Dönmezer'i teselli etti

Haber Merkezi
Süper Lig'de 2'de 2 yapan, Şampiyonlar Ligi'nden ise elenen Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıktı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı hakemi Kadir Sağlam yönetti.
Sarı-kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.
TESELLİYİ MUSLERA VERDİ
Ayrıca maçta hatalı goller yiyen Adana Demirspor'un genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer ise sosyal medyada gündem olurken, maç sonunda teselliyi ligin en tecrübeli eldiveni Fernando Muslera verdi.
Genç meslektaşına moral veren Uruguaylı kalecinin bu görüntüsü viral oldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış