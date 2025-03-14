Fernando Muslera: Derbiler en güzelleridir

Haber Merkezi

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızlılar rakibini 4-0 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

"TARAFTARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Adım adıma finale yaklaştıklarına vurgu yapan Fernando Muslera "Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Desteklerini hiç eksik etmediler. Finale az kala gerçek oyunumuzu göstermemizi sağladılar. Büyük maçlar olacak. Büyük maçlar öncesi motive etti bu da bizi." dedi.

"ÇOK FAZLA KONUŞMA OLDU"

Takımın çıkışa geçmesi için çok fazla konuşma yaptıklarını söyleyen Muslera şöyle dedi:

"Doğrusu büyük oyunculardan ve büyük mantalitelerden oluşan bir takımız. Uzun bir sezon, inişler ve çıkışlar olabiliyor. Alanyaspor ve bu maçta çok konuşmalar oldu aramızda, hocamız bizimle konuştu. Başlayanlar, devam edenler, herkes büyük başarılara imza atmak isteyen oyuncular. Motivasyonumuz en üst seviyede."

"DERBİLER EN GÜZELLERİDİR"

Beşiktaş ev Fenerbahçe ile oynayacakları derbilerle ilgili görüşü istenen Muslara şu cümleleri kurdu: