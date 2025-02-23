Haber Merkezi
Futbol kariyerine 1 Ocak 2024'ten bu yana MLS ekibi Inter Miami'de devam eden yıldız futbolcu Luis Suarez, rüya 5'lisini açıkladı.
Major League Soccer'ın sosyal medya hesabında konuşan 38 yaşındaki golcü, kadrosunda Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya da yer verdi.
Ajax, Liverpool ve Barcelona'da gösterdiği performansla futbol tarihine girmeyi başaran golcü isim, savunma hattına Diego Godin'i koyarken, orta saha bölgesi için Andres Iniesta'yı söyledi.
Suarez, kadrosuna yıldız isimler Neymar ve Lionel Messi'yi de ekledi.
LUIS SUAREZ'İN EN İYİ 5'LİSİ
Fernando Muslera
Diego Godin
Andres Iniesta
Neymar
Lionel Messi
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