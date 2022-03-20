Fernando Muslera: Elimizde kalan tek şey bu

Galatasaray'da Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Alexandru Maxim'in 1 gol ve 2 asistle damgasını vurduğu maçta Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda 97 gün sonra sahalara dönen Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

"İYİLEŞMEMDE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Fernando Muslera, "İyileşmemde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bu benim borcum. İyi organize olmuş bir Gaziantep vardı. Çalışmaya devam edeceğiz. Ligi en iyi pozisyonda bitireceğiz. Elimizde kalan tek şey bu." dedi.



