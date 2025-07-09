Fernando Muslera, Estudiantes kariyerine mağlubiyetle başladı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak 14 yılını geçirdiği Galatasaray’a veda eden Fernando Muslera, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzalamıştı.

Uruguaylı fille bekçisi, yeni takımıyla ilk maçına gece oynanan Velez Sarsfield karşısında çıktı.

KUPAYI KAYBETTİ

Muslera’nın ilk 11’de başlayıp, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Velez Sarsfield, 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

PERFORMANSI TARTIŞILDI

Öte yandan Muslera’nın karşılaşmadaki performansı da Arjantin basınında tartışmaya neden oldu.

Tecrübeli file bekçisinin, yoğun sis altında oynanan mücadelede yediği golün ardından hakemlere tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.