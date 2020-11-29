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Fernando Muslera Florya'da
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasına hasret kalan Fernando Muslera annesinin vefatı üzerine gittiği ülkesinden geri döndü. Uruguaylı kaleci Florya'da adaptasyon antrenmanlarına başladı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 14:16
- Güncelleme : 29.11.2020 - 14:37
Annesinin vefatından sonra ülkesi Uruguay'a dönen Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Florya'ya geldi ve çalışmalara başladı.
Ülkesinde babasının çalıştığı Montevideo City Torque takımıyla beraber idman yapan Uruguaylı kalecinin müjdesini Galatasaray'ın İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin verdi.
FORMASINI GERİ ALACAK
Sarı kırmızılılar bu sezon ligde 10 maçta kalesinde 7 gol görürken, Muslera'nın da ligin ikinci yarısında kalesini geri alması bekleniyor.
2019-2020 sezonunun 27. haftasında Rizespor maçında sakatlanan Muslera formunu kaybetmemek için her gün ekstra idmanlar yaparak hazırlanıyordu.