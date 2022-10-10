Petrol
97.5
-0.43%
Euro
18.0425
-0.33%
Dolar
18.5785
-0.20%
Altın
1.002
-1.16%
Borsa
3594
0.74%
Bitcoin
363.800
-0.67%
BTXN Coin
8.99
-6.45%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Fernando Muslera: Futbolu Wanderers'ta bırakmak istiyorum

    Yerine Pena'nın geleceği iddia edilen Fernando Muslera, futbolu ülkesinden Wanderers'ta bırakmak istediğini söyledi.
    • 10.10.2022 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fernando Muslera: Futbolu Wanderers'ta bırakmak istiyorum

    Galatasaray'da 10 yıldan fazladır forma giyen sarı-kırmızılıların efsanesi olan Fernando Muslera, ayrılık dedikodularının çıktığı dönemde Uruguay kanalına konuştu.

    Uzun yıllardır sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera'nın yerine Pena'nın düşünüldüğü iddiaları İspanyol basınına yansımıştı.

    Hatta İspanyol gazeteci Matteo Moretto, bu transferin gerçekleşmesi halinde Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimalini "kesin" olarak nitelendirdi.Muslera, röportajında Galatasaray ile sözleşmesinin devam ettiğini açıklarken futbolu bırakmak istediği takımı da açıkladı.

    Ayrılık dedikodularına cevap verdi

    İşte Uruguay basının yansıyan röportajdan öne çıkanlar:

    "Dünya Kupası yaklaşıyor ve tam zamanlı antrenman yapıyorum, çok oynuyorum. Gerçek şu ki bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmak inanılmaz ve bundan zevk alıyorum, tüm duygularla, tüm illüzyonla ve onu elde etmeye çalışıyorum. Değerlendiriyorsunuz, düşünmeye başlıyorsunuz.

    "Wanderers'ta emekli olmak istiyorum"

    Bugün fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve üst düzeyde rekabet etmek istiyorum ama Wanderers'ta emekli olmak istiyorum. Çünkü ben Muslera’yım. Hayal şu ​​ki, fikir orada, ancak bugün Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmem var ve kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim.

    Wanderers'da yer almanın gerçeği, kariyerimi başladığım yerde, 12 yaşında geldiğim yerde bitirmek olacak. Ortada Nacional'a geri dönme olasılığı varsa, orası benim kariyerimdir. Hayatımın en güzel altı ayını yaşadım. Zamanı gelince bir karar vereceğim." ifadelerini kullandı.


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! TOKİ arsa başvurusu şartları neler?
    Gündem

    TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! TOKİ arsa başvurusu şartları neler?

    Aydın'ın Bozdoğan sobası Avrupa'yı ısıtmaya aday
    Ekonomi

    Aydın'ın Bozdoğan sobası Avrupa'yı ısıtmaya aday

    Görüş Bildir