Fernando Muslera: Galatasaray'ı temsil etmek çok büyük bir gurur

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla ligde en fazla maça çıkan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etti.

Uruguaylı kaleci, Hatayspor karşısında 428. kez sarı-kırmızılı formayı giyerek sarı-kırmızılıların unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz ile maç sayısını eşitledi.

"GALATASARAY'I TEMSİL ETMEK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Muslera, "İkinci yarı daha iyiydik. Çok fazla fırsat yakaladık. Bazı hataları tercihlerimiz oldu, ikinci golü atamadık. Her şeyi yaptık. Bu beni rahatlatıyor. Rakiplerimiz de özellikle böyle deplasmanlarda puan kaybı bekliyor. Sakin olmalıyız. Futbolda bazen böyle uyandırıcı maçlar gerekiyor. Hep diyorum, inanılmaz mutluyum, gururluyum, bu büyük takımın bir parçası olduğum için. Tarihine geçtiğim bu kulüpte birçok kupa kazandım. 428 maçta Galatasaray'ı temsil etmek çok büyük bir gurur" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.