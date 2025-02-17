Fernando Muslera: Hepimiz Osimhen'e müteşekkiriz

Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından ise sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Fernando Muslera, şunları dedi:

Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz.